Policial agride motociclista após ser provocado; veja

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra um policial militar atacando um motociclista em Itapevi, São Paulo. Nas imagens, o piloto, que estava parado em frente a uma farmácia no centro da cidade, começa a provocar o agente com gritos. Em resposta, o policial derruba o homem da moto com um chute.

Após a primeira agressão, outro policial se junta ao colega e, juntos, eles continuam a agredir o motociclista, dando um chute na barriga e o derrubando novamente no chão. O episódio ocorreu no dia 25 de dezembro, mas as imagens só viralizaram esta semana após ser publicado nas redes sociais.

VEJA MAIS

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) do estado informou que a abordagem realizada pelo policial não está de acordo com os protocolos da Polícia Militar. As imagens divulgadas estão sendo analisadas para que os agentes envolvidos sejam identificados e as medidas cabíveis possam ser aplicadas.

A SSP enfatizou seu compromisso com a segurança da população e deixou claro que não tolera desvios de conduta. A Corregedoria da PM também se colocou à disposição para receber e investigar todas as denúncias relacionadas ao caso.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)