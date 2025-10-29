Policiais oram durante operação em complexos no Rio de Janeiro
O momento foi registrado nessa terça-feira (28), em meio aos confrontos entre as forças de segurança e o Comando Vermelho na capital fluminense
Durante a operação das forças de segurança contra o Comando Vermelho nessa terça-feira (28), no Rio de Janeiro, policiais foram vistos orando em complexo da capital fluminense. O vídeo, compartilhado nas redes sociais, mostra um agente ajoelhado e outro em pé, ambos com as mãos levantadas. Enquanto oram, é possível ouvir troca de tiros ao fundo.
Essa é a operação mais letal da história do Rio de Janeiro. Até momento, há confirmação oficial de 64 mortes, sendo 60 envolvidos com a facção e quatro policiais. Entretanto, desde a madrugada dessa quarta-feira (29), moradores do Complexo da Penha já retiraram cerca de 72 corpos da Serra da Misericórdia e levaram para a Praça São Lucas. Esses últimos só entrarão na contagem oficial após perícia e, caso seja confirmada relação, o número de mortos chega a 136.
