Brasil

Brasil

Policiais oram durante operação em complexos no Rio de Janeiro

O momento foi registrado nessa terça-feira (28), em meio aos confrontos entre as forças de segurança e o Comando Vermelho na capital fluminense

Lívia Ximenes
Policiais orando durante operação no Rio de Janeiro

Durante a operação das forças de segurança contra o Comando Vermelho nessa terça-feira (28), no Rio de Janeiro, policiais foram vistos orando em complexo da capital fluminense. O vídeo, compartilhado nas redes sociais, mostra um agente ajoelhado e outro em pé, ambos com as mãos levantadas. Enquanto oram, é possível ouvir troca de tiros ao fundo.

Ao menos 72 pessoas, que morreram durante confrontos entre as polícias Civil e Militar e o Comando Vermelho, foram carregadas da Serra da Misericórdia para a Praça São Lucas, no Complexo da Penha, na madrugada dessa quarta-feira (29). Os óbitos não estão no último levantamento oficial, divulgado na terça-feira (28), pelo Governo do Rio de Janeiro

Essa é a operação mais letal da história do Rio de Janeiro. Até momento, há confirmação oficial de 64 mortes, sendo 60 envolvidos com a facção e quatro policiais. Entretanto, desde a madrugada dessa quarta-feira (29), moradores do Complexo da Penha já retiraram cerca de 72 corpos da Serra da Misericórdia e levaram para a Praça São Lucas. Esses últimos só entrarão na contagem oficial após perícia e, caso seja confirmada relação, o número de mortos chega a 136.

