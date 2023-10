Policiais Federais paralisam as atividades nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (26) sindicatos de agentes, peritos e delegados da Polícia Federal realizam protestos em frente às Superintendências Regionais dos Estados e do Distrito Federal. As entidades reivindicam melhorias salariais preconizadas na transição do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em nota, os sindicatos que representam os cargos na PF informam que a paralisação, chamada de “Dia D”, foi organizada depois de o secretário de Relações do Trabalho do Ministério de Gestão e Inovação, José Lopez Feijóo, desmarcar uma reunião, em 16 de outubro, com sindicalizados e a direção-geral da corporação para definir a reestruturação da carreira.



No dia 16 de novembro, os servidores pretendem fazer uma paralisação em frente ao Ministério da Justiça, em Brasília. As entidades citam novas responsabilidades atribuídas à PF que precisam ser valorizadas. Em julho, o governo decidiu transferir do Exército para a corporação a fiscalização dos chamados CACs -caçadores, atiradores e colecionadores.



A mudança total só deve ser concluída em 2025 e exigirá um reforço de 2.000 policiais no atual efetivo da PF. Os atos têm o apoio das seguintes organizações: ADPF – Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal; APCF – Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais; Fenapef – Federação Nacional dos Policiais Federais; Fenadepol – Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal; Sinpecdf – Sindicato Nacional dos Servidores do Plano Especial de Cargos da Polícia Federal.

No Pará, a PF comunicou que não há informações sobre uma possível paralisação no Estado.



