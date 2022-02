Polícia prende três suspeitos de agredir congolês Moïse Kabagambe até a morte

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, nesta terça-feira (1º), três suspeitos de agredir até a morte o congolês Moïse Kabagambe, de 24 anos. A vítima levou pauladas e golpes de taco de beisebol. Os nomes dos presos não foram confirmados. De acordo com o delegado Henrique Damasceno, responsável pelas investigações na Delegacia de Homicídios na Barra da Tijuca, eles vão ser indiciados por homicídio duplamente qualificado, por impossibilitar a defesa da vítima e por uso de meio cruel. As informações são da Agência Estado.

O delegado informou que o dono do quiosque Tropicália, na Barra da Tijuca, não estava no local quando o espancamento aconteceu, foi solícito e colaborou com a Polícia. O estabelecimento foi interditado por determinação da Secretaria Municipal de Ordem Pública.

Suspeitos

Policiais da Delegacia de Homicídios chegaram aos três suspeitos a partir de imagens de câmeras de segurança. Alisson Cristiano Alves de Oliveira, conhecido como "Dezenove" e apontado como um dos autores do crime, apresentou-se para depor. Outros dois homens, conhecidos como Tota e Belo, também foram identificados como participantes do espancamento do congolês.

Crime

A família da vítima conta que, no dia 24 de janeiro, o congolês foi ao quiosque cobrar um pagamento que não havia recebido do dono estabelecimento, identificado como Fábio. Houve discussão com um homem que estaria no lugar de um funcionário que seria o único com vínculo empregatício com o Tropicália. Câmera de segurança registrou quando o congolês tentou abrir uma geladeira, para pegar algo, e foi impedido. Foi quando a confusão virou briga. Ele foi derrubado e espancado, no chão, até não ter mais sinais de vida.