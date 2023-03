Polícia prende suspeitos de realizar ataques criminosos no RN

A Polícia Civil deflagrou uma operação, no início desta segunda-feira (27), em 14 cidades do Rio Grande do Norte, que resultou na prisão de 57 pessoas suspeitas de envolvimento nos atos criminosos iniciados em 14 de março no Estado.

Os ataques envolveram incêndios criminosos contra prédios públicos, comércios, veículos e outros equipamentos. A polícia afirma que as ações foram organizadas por uma facção que buscava a implementação de visitas íntimas, instalações elétricas e televisões nas celas dos presídios estaduais.

O governo estadual apontou que entre os dias 14 e 24 de março foram registrados, pelo menos, 307 ataques. Até o último domingo (26), 206 pessoas foram presas por suspeita de envolvimento nas ações. Cerca de 10 pessoas apontadas como chefes de facção foram transferidas de uma prisão estadual para presídios federais.

Os mandados foram cumpridos em Natal, Apodi, Mossoró, Extremoz, Goininha, Tangará, Tibau do Sul, Várzea, Macau, Pendências, São Gonçalo do Amarante, São Paulo do Potengi, Nova Cruz e Parnamirim. Armas e drogas também foram apreendidas.

A "Operação Agere pro Viribus" contou com apoio da Polícia Militar, do Instituto Técnico Científico de Perícia, da Secretaria de Administração Penitenciária e da Polícia Rodoviária Federal, como informou a Polícia Civil.

Pela primeira vez, neste sábado (25), os órgãos de segurança pública não registraram nenhum ataque

