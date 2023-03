Mais 100 agentes da Força Nacional são enviados ao RN

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou que mais uma centena de policiais integrantes da Força Nacional devem chegar ao Rio Grande do Norte. Com esse acréscimo, o número de agentes no estado já supera 600.

LEIA MAIS:

Desde a última terça-feira (14), o estado tem sido alvo de ataques de facções criminosas em diferentes regiões. Foram contabilizados pelo governo local pelo menos 259 ataques a órgãos públicos, prédios privados e veículos.

Segundo o último balanço da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, foram detidos 111 suspeitos de participar das ações. Entre eles, três são adolescentes, 11 são foragidos da Justiça recuperados e dois estão com tornozeleira eletrônica.

Além disso, foram apreendidos 34 armas de fogo, quatro simulacros, 98 artefatos explosivos, 23 galões de gasolina, 12 motos, dois carros, dinheiro, drogas, munições e produtos de furtos.