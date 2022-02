Polícia prende suspeita de intermediar negociação com pistoleiro que matou militar após traição

Apontada como uma das participantes da morte do sargento Lucas Ramon Silva Guimarães, Kayandra Pereira Castro foi presa após se entregar à polícia na tarde dessa quinta-feira (10). A mulher combinou de encontrar os investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) da Polícia Civil do Amazonas em um posto de gasolina na zona leste da cidade. As informações são do Portal Tucumã e do Amazonas Atual.

Segundo o delegado Ricardo Cunha, da DEHS, Kayandra é suspeita de intermediar a contratação do pistoleiro contratado para matar o sargento do Exército Militar Brasileiro. Silas Ferreira da Silva, de 26 anos, foi preso no dia 22 de novembro de 2021, apontado como autor dos disparos contra o militar.

Kayandra e a prima Kayane Castro Pinheiro dos Santos - que está sendo procurada pela PC - teriam sido as responsáveis por levar Romário Vinente Bentes, gerente geral da Rede de Supermercados Vitória, até o pistoleiro que recebeu o valor de R$ 65 mil reais para matar o sargento no dia 1° de setembro de 2021, em uma cafeteria localizada no bairro Praça 14 de Janeiro.

Romário Vinente Bentes foi preso na manhã de quarta-feira (9), juntamente com Joabson Gomes (dono do Vitória). Ambos já foram encaminhados para presídios da capital. Jordana Freire está em prisão domiciliar. As informações foram repassadas pelo delegado adjunto da DEHS, Daniel Altany, na manhã desta sexta-feira (11), ao Portal Tucumã.