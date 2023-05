Polícia prende motorista de caminhão suspeito de arrastar e matar frentista

O homem identificado como o motorista de caminhão que atropelou e matou um frentista foi preso temporariamente pela Polícia de São Paulo, na manhã deste domingo (28). O crime ocorreu na Mooca, Zona Leste de São Paulo, na última quinta-feira (25).

VEJA MAIS

Localizado em um quarto de hotel na rua Mauá, no centro da capital, o condutor foi detido por policiais do 56º Distrito Policial - Vila Alpina. Segundo as autoridades, após ser cercado, ele afirmou que estava armado e resistiu à prisão. Com apoio das equipes de negociação, os agentes arrombaram a porta do cômodo e detiveram o suspeito, que foi encaminhado para a delegacia.

A vítima é o frentista Odair Loureiro, de 58 anos. Testemunhas afirmam que Odair tentou impedir que o motorista deixasse o posto sem pagar pelo combustível colocado no veículo. Pelas câmeras de segurança, é possível ver o momento em que o condutor acelera e derruba o frentista, que tenta se segurar na porta do caminhão.

O suspeito de cometer o crime abandonou o caminhão no Brás, na região central, e fugiu. A mãe do motorista disse à polícia que, provavelmente, o filho teve um surto psicótico. O automóvel foi apreendido e levado ao 56º DP, onde a ocorrência foi registrada.