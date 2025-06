Polícia prende brasileira por organizar sequestro de ex-namorado chinês

Uma brasileira de 45 anos foi presa na manhã desta quarta-feira (18), no centro de São Paulo, acusada de ser a mentora do sequestro do ex-namorado, o empresário chinês Tan da Man, de 39 anos, conhecido por ser dono de lojas populares na região da rua 25 de Março. A ação criminosa envolveu um grupo que se passou por policiais civis e foi desmantelada após investigação da 3ª Delegacia Antissequestro (DAS), da Polícia Civil.

Segundo as investigações, Renata Costa e Silva arquitetou o crime movida por interesse no patrimônio do ex-companheiro. Além dela, outro homem foi detido por participação direta na ação. Outras quatro pessoas estão sendo investigadas, sendo três homens e uma mulher.

O sequestro ocorreu de maneira meticulosa. A quadrilha entrou no apartamento da vítima com distintivos falsos e um suposto mandado de busca e apreensão. Uma mulher trajava jaleco branco, fingindo ser médica. Alegando estar em busca de Tan, o grupo revistou o local e roubou joias, dinheiro, celulares, um notebook e objetos pessoais.

Com paralisia parcial e confusão mental decorrentes de um AVC recente, o empresário foi retirado de seu imóvel em uma cadeira de rodas. Antes de sair, os criminosos removeram as câmeras e equipamentos de segurança do prédio, dificultando a identificação do trajeto do grupo.

Surpreendentemente, os sequestradores não entraram em contato com a família para exigir resgate. O desaparecimento foi denunciado pela primeira esposa de Tan, também chinesa, que suspeitou da ação após consultar um advogado e confirmar que os supostos agentes não eram da polícia.

O caso foi registrado no 3º Distrito Policial (Campos Elíseos), que acionou a DAS. A equipe especializada localizou a vítima no Hospital Municipal de Campo Limpo, na zona sul da capital, onde ele segue internado para tratamento médico.