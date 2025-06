Médico é sequestrado e bandidos são presos após gastarem R$ 20 mil em shopping da Grande SP

A Polícia Militar de São Paulo prendeu nesta quinta-feira, 12, dois homens e apreendeu três menores suspeitos de sequestrar um médico em Osasco, na Grande São Paulo, na noite da última quarta, 11. O grupo foi localizado depois de alguns dos seus integrantes irem a um shopping e gastarem mais de R$ 20 mil da vítima.

O médico foi atraído até os criminosos após marcar um encontro por aplicativo de relacionamento. Ele foi rendido e levado para a comunidade do Flamenguinho, no bairro Piratininga, onde foi feito refém em um cativeiro. A identidade dos suspeitos não foi revelada.

Enquanto esteve sob domínio dos criminosos, a vítima teve de fazer transferências bancárias para os sequestradores e dar acesso aos cartões de crédito. Outra pessoa teria participado do sequestro e se encontra foragida, segundo a PM.

Membros do grupo chegaram a ir ao Shopping União, na Vila Yara, com os cartões e o celular da vítima. Os policiais foram acionados depois de seguranças do local acharem suspeitas a atitude dos sequestradores. De acordo com o registro da ocorrência, o grupo teria gastado mais de R$ 20 mil em compras e corrido logo depois de sair do centro comercial.

Os agentes localizaram o grupo nas imediações do estabelecimento por volta das 11h. Com eles, foram encontrados os pertences do médico, dinheiro em espécie, além de toda compra realizada. Eles confessaram o crime e indicaram o local do cativeiro.

Por volta das 15h30, os policiais conseguiram resgatar o médico, que estava sob domínio de um dos sequestradores, que portava um simulacro. O suspeito fugiu quando percebeu a chegada dos agentes. Os menores foram apreendidos e os maiores de idade foram detidos e encaminhados ao 4º Distrito Policial de Osasco, onde a ocorrência foi registrada.