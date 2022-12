Polícia isola área próxima ao Supremo em Brasília para avaliar possível bomba

A Polícia Militar do Distrito Federal fechou um perímetro em Brasília (DF) para verificar a presença de uma suposta bomba deixada na região entre a Câmara dos Deputados, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal de Contas da União (TCU). As informações são do Valor.

VEJA MAIS

O presidente do TCU, Bruno Dantas, disse que uma mochila suspeita foi detectada dentro de um trailer estacionado em uma via entre o Tribunal e o Supremo.

Caso semelhante no início da semana

Na terça-feira (27), a PM acionou a Operação Petardo para apurar o risco de uma mochila achada por volta das 16h ser uma bomba. O objeto suspeito estava no Setor Hoteleiro Norte, em Brasília, onde o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva está hospedado.