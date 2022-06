Polícia irá indiciar Influencer que debochou de vagas exclusivas para autistas

Lari Rosa, influencer que viralizou esta semana após debochar de vagas exclusivas para autistas em um estacionamento de um shopping em Goiânia, será indiciada pela polícia. O delegado Joaquim Filho Adorno Santos, da Polícia Civil de Goiás, informou que ela deve responder por praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência.

Responsável pelo Grupo Especializado no Atendimento às Vítimas de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Geacri), o delegado Joaquim comunicou que a conduta de Lari Rosa está prevista como crime no artigo 88, parágrafo 2º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015). Além disso, também afirmou que o caso segue em investigação.

Segundo o delegado, a atitude da influencer se torna mais grave devido ela ter publicado o vídeo em rede social. A conduta gerou revolta em diversas famílias de pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). No registro, Lari também zombou de “gordo estressado” e “veado”.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)