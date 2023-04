Polícia investiga denúncia de racismo em churrascaria após escreverem 'preto' em comanda

Um funcionário de uma churrascaria tradicional do Distrito Federal escreveu "preto" para identificar a comandar de um cliente negro que participava de uma confraternização de trabalho no local. Quando viu a anotação, o servidor público Gilberto Martins, 46 anos, chegou a chamar o garçom e pediu uma explicação. "Ele ficou muito nervoso. Disse que não sabia quem tinha escrito aquilo, mas achava que tinha sido uma referência à minha camisa, mas a minha blusa era cinza. E se fosse realmente uma referência à ela, não deveria estar escrito com a palavra no feminino? Por que não estava escrito a cor da camisa na comanda de mais ninguém?”, questionou o homem, em entrevista ao portal Metrópoles.

Gilberto conta que fingiu que aceitava a explicação, para não criar uma situação desagradável, mas quando chegou em casa resolveu não ficar calado. No dia seguintes, ele registrou ocorrência por injúria racial na Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa, ou por Orientação Sexual, ou Contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência (Decrin). A Polícia Civil do Distrito Federal investiga o caso.

“Isso me entristeceu profundamente e eu cheguei em casa chorando. Tenho um casal de filhos, ambos negros, e pensei muito no mundo que estamos deixando para eles”, declarou o servidor público.

A churrascaria Fogo de Chão, onde o caso ocorreu, informou em nota que a empresa possui uma "política rígida e que repudia veementemente todo e qualquer ato discriminatório”. De acordo com o estabelecimento, já foram providenciadas “medidas internas e externas cabíveis ao caso", inclusive o reforço do programa de treinamento oferecido aos colaboradores da rede. A empresa que sua história é pautada “pelo fomento da diversidade, respeito aos direitos humanos e incentivo ao desenvolvimento das pessoas”, e, por isso, lamenta profundamente que um de seus clientes tenha se sentido ofendido.