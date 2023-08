Polícia identifica agiotas filmados açoitando homem em MT; vídeo

A Polícia Civil de Mato Grosso identificou os homens filmados açoitando e ameaçando uma vítima em Cuiabá. Um dos suspeitos está preso por associação criminosa e envolvimento com extorsão e agiotagem. O vídeo em questão, feito no dia 5 de maio deste ano, viralizou nas redes sociais ao mostrar um homem sendo açoitado, recebendo empurrões e tapas no rosto.

VEJA MAIS

Segundo o UOL, um dos suspeitos teve mandado de prisão preventiva cumprido na semana passada, dia 7 de agosto, em um inquérito que apura a prática de extorsão contra uma mulher. Um segundo suspeito teve o mandado de prisão decretado pela Justiça, mas está foragido.

Outro homem que estaria envolvido no crime morreu em um acidente de trânsito no dia 16 de julho. Ele conduzia uma motocicleta próximo ao Rio dos Peixes, na estrada de Chapada dos Guimarães. Os detalhes do episódio não foram divulgados.

A polícia disse que as investigações seguem em busca de elementos que materializem a atuação dos outros dois investigados, assim como para identificar outros envolvidos nos crimes, conforme divulgado pelo UOL.

O vídeo

O episódio aconteceu na avenida Miguel Sutil, há três meses. As imagens mostram o momento em que a vítima é agredida com uma espécie de chicote por um homem, enquanto outros três o cercam. Além das chicotadas, a vítima é agredida com empurrões e tapas no rosto. Assista: