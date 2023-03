Polícia Federal realiza maior apreensão de armas da história da corporação em Nova Iguaçu

A Polícia Federal divulgou nesta sexta-feira (17) as imagens da Operação Desarmada 3, realizada na última quarta-feira (15) em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A ação resultou na maior apreensão de armas já realizada pela corporação. O objetivo era apreender o restante do armamento pertencente ao grupo alvo da Operação Desarmada 1 e 2, realizadas em fevereiro, no mesmo município, quando foram apreendidas 80 armas.

As armas ainda estavam sendo contabilizadas e catalogadas pela Polícia Federal, mas estima-se que foram apreendidas cerca de mil unidades. Entre elas, encontram-se cinco fuzis, três metralhadoras Uzi, diversas carabinas, pistolas, revólveres, além de milhares de unidades de munição.

Duas lojas são investigadas

As investigações apontaram que duas lojas estavam vendendo ilegalmente esse arsenal. Na quarta-feira, os policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão, deferido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Iguaçu.

A polícia afirmou que as apreensões realizadas no mês passado buscaram apenas armas e munições de calibre restrito, enquanto a ação desta quarta remeteu-se ao restante do armamento encontrado nas duas lojas investigadas. Segundo a PF, a apreensão é de suma importância para impedir que as armas de fogo sejam introduzidas no mercado clandestino e enfraquecer organizações criminosas, como milícias, escritórios do crime e facções.

As irregularidades constatadas podem caracterizar os crimes de comércio ilegal de armas de fogo, munição e acessório, previstos no art. 17 do Estatuto do Desarmamento, e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 do mesmo estatuto. As penas para esses crimes podem chegar a 12 e 3 anos de prisão, além de multa.