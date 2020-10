Antes de ser morto, câmera de shopping registra paraense chegando sozinho ao local

Imagens das câmeras de segurança do shopping em Botafogo de onde o paraense Marcos Winícius Tomé, de 20 anos, saiu antes de desaparecer, mostram os últimos passos do estudante no local. Nos registros, que são da última quinta-feira, o aluno de Farmácia da UFRJ, que foi encontrado sem vida por PMs na sexta-feira em Nova Iguaçu, a mais de 40 quilômetros dali, aparece chegando sozinho ao bicicletário que fica no térreo.

Marcos Winícius pega uma bicicleta elétrica, que usaria para ir até em casa, na Urca, bairro vizinho, para trocar de roupa antes de dirigir-se a uma festa na Barra da Tijuca, onde nunca chegou. No momento seguinte, o rapaz já não aparece mais na gravação e não fica claro se a filmagem pega ou não Marcos Winícius deixando a área do shopping. A imagem do próprio estabelecimento é uma das analisadas pela polícia, que ainda busca pistas para descobrir o que de fato aconteceu.

Os policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) também tentam obter imagens de câmeras instaladas no longo trecho entre Botafogo e Nova Iguaçu para saber como Marcos Winícius foi transportado para a Baixada Fluminense. Investigadores também tentam descobrir se ele foi executado no local, ou se apenas teve o corpo abandonado no bairro de Engenho Pequeno.

A Polícia Civil aguarda ainda o resultado da autópsia da vítima, que pode esclarecer a que horas aproximadamente o crime ocorreu.

Crime e Enterro

O corpo do rapaz deu entrada no Instituto Médico-Legal (IML) de Nova Iguaçu às 12h20 do dia 9, e estava sem identificação. Ele só foi identificado após um exame datiloscópico (de digitais).

Na quarta-feira, o aluno da UFRJ foi sepultado no Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, na Zona Norte do Rio. O velório e o sepultamento foi restrito apenas a familiares e amigos do rapaz. Mãe do jovem, Paula Tomé estava abalada e chegou ao cemitério amparada por amigos. Muito emocionada, ela deixou o local em um carro, logo após o fim do enterro, sem falar com os jornalistas. Pelo menos 150 pessoas acompanharam a cerimônia, onde havia muitos jovens amigos do rapaz.

Marcos Winícius Tomé Coelho de Lima iria completar 21 anos no próximo dia 23 de outubro. Logo que a notícia de que o estudante havia desaparecido na noite de quinta-feira, amigos e familiares a iniciaram uma campanha nas redes sociais para encontrar o jovem. O corpo do rapaz acabou sendo localizado no IML de Nova Iguaçu, na segunda-feira. Na terça, a reitoria da UFRJ divulgou uma nota de pesar sobre a morte de Marcos Winícius, estudante de Farmácia na instituição. Além de prestar solidariedade à família do jovem, o comunicado conta que ele ingressou na universidade no segundo semestre de 2017, é natural da Altamira no Pará, e estava prestes a completar 21 anos ainda este mês, no dia 23.