Polícia Federal flagra mulheres tentando exportar animais silvestres marinhos para a China

Duas mulheres foram autuadas pela Polícia Federal do Brasil em conjunto com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) tentando exportar animais silvestres marinhos sem autorização legal. Elas foram apreendidas no aeroporto Internacional de São Paulo, na última quinta-feira (19).

As espécies estavam distribuídas em malas contendo partes de animais, como 980g de bexigas natatórias de peixes, e 100 unidades de pepinos do mar.

As suspeitas, de origem chinesa e moradoras do Brasil, foram conduzidas para que uma perícia nas malas pudesse ser realizada. Uma infração de R$5 mil e outra de R$11 mil foram emitidas, além da exigência da assinatura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). As duas deverão comparecer ao Juizado Especial Federal, assim que intimadas, para responderem pelos crimes.

*Carolina mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com