Biólogo é preso com centenas de animais silvestres dentro de potes e garrafas de água

Um biólogo russo foi flagrado nesta madrugada de quarta (20) pela Polícia Federal (PF) tentando levar aproximadamente 100 animais vivos, incluindo lagartos, aranhas, sapos e peixes, do Brasil para a Rússia. A apreensão foi realizada no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. De acordo com a PF, o homem escondia os animais em suas bagagens e tinha a intenção de comercializá-los no país europeu.

Nas imagens feitas pela Polícia Federal, é mostrado que alguns animais foram colocados em potes de cozinha e os peixes foram depositados em garrafas de água mineral. O suspeito confessou que veio ao País coletar os animais e informou que eles foram recolhidos nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Após a conflagração da ocorrência, Ibama foi acionado e encaminhou uma equipe até o aeroporto. O Instituto Butantan também foi notificado e deve contribuir com a elaboração de relatório sobre as espécies apreendidas.