Polícia encontra Papai Noel recheado de cocaína e abre investigação

Um boneco de pelúcia de Papai Noel foi encontrado "recheado" com pinos de cocaína, em frente a um posto de saúde desativado, em Londrina (PR), na madrugada desta terça-feira (13). As informações são do jornal O Dia.

Agentes da Guarda Municipal decidiram abrir o boneco para a averiguação e encontraram a droga. Com a ajuda de um cão farejador, também foram encontradas porções de maconha e crack nas redondezas.

As drogas foram encaminhados para a Central de Flagrantes do município.

O caso é investigado pela Polícia Civil, para descobrir quem é o responsável pelos entorpecentes.