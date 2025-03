Polícia encontra 'bunker do crime' com arsenal e porta blindada na zona sul de SP

A Polícia Militar (PM) encontrou um "bunker do crime", com armas, carregadores, munições e chaves de carros na tarde de sábado, 15, na comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. O local tinha passagem de fuga pela janela e também era protegido por uma porta blindada.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a polícia chegou ao endereço após uma denúncia anônima de sequestro. No local, viram um homem portando uma arma longa correndo em direção ao imóvel. No quarto andar do edifício, os agentes se depararam com uma porta-cofre blindada, que só foi aberta após a chegada dos bombeiros.

No local, embaixo de uma cama, foi encontrado um arsenal, sendo uma pistola e seis armas longas - três carabinas, dois mosquetões e uma espingarda. Os armamentos também tinham seis carregadores e mais de 1,8 munições de diversos calibres.

Além disso, foram recolhidas uma empunhadora de fuzil, uma luneta, um abafador de tiro, um capacete balístico, um cofre, cinco chaves de veículos de luxo e cerca de 30 documentos com dados de empresas.

Ao tentar procurar o suspeito armado, os agentes notaram que do outro lado da janela do quarto onde estavam as armas havia uma escada que levava até o telhado do imóvel vizinho. Algumas telhas tinham sido retiradas para o acesso à residência. O homem não foi encontrado. O caso foi registrado como posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito no 89º Distrito Policial do Jardim Taboão.