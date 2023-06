Preso quarto suspeito de ameaçar e estuprar meninas encontradas no Discord

A Polícia Civil de São Paulo efetuou a prisão nesta segunda-feira (26) do quarto integrante de uma rede de jovens investigada por suspeita de ameaçar e estuprar pelo menos duas adolescentes que conheceram através do aplicativo Discord, rede social amplamente utilizada por jovens para discutir sobre jogos.

As vítimas de 13 e 16 anos são naturais de Santa Catarina e São Paulo, respectivamente. Além disso, a polícia está investigando a possibilidade de o grupo ter estuprado e ameaçado outras cinco vítimas: três em São Paulo, uma no Espírito Santo e outra no Amapá.

Três jovens adultos já haviam sido presos na semana passada pela polícia, após uma reportagem do programa "Fantástico", da Globo, revelar, em maio, como esses jovens utilizavam a plataforma virtual para cometer crimes. Carlos Eduardo Custódio do Nascimento, conhecido como "DPE", de 19 anos, era procurado pela Justiça após ter sua prisão temporária decretada a pedido do Ministério Público. Nesta segunda-feira à tarde, ele se apresentou à delegacia da capital paulista junto com seu advogado.

Garota de 13 acusou suspeito de estupro

Pelo menos uma garota de 13 anos acusou DPE de estupro. Ela relatou à polícia que conheceu o rapaz no Discord e, posteriormente, fugiu de Santa Catarina, onde morava com sua família, para se mudar para São Paulo. Ela passou a residir com DPE em uma casa, onde teria sido vítima de violência sexual, segundo as investigações.

Os outros três detidos também são investigados por ameaça e estupro de menores vulneráveis. Segundo as autoridades, o grupo conhecia as vítimas no Discord e, em seguida, solicitava fotos íntimas das garotas, conhecidas como "nudes".