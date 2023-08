Polícia Civil faz operação de combate ao tráfico de drogas e cumpre 34 prisões

Na manhã desta quarta-feira (30), a Polícia Civil do Distrito Federal começou uma operação de combate ao tráfico de drogas para tentar impedir o avanço de grupos de criminosos que operavam na Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília. Segundo as autoridades, duas quadrilhas estavam envolvidas na venda ilegal de entorpecentes, principalmente crack, maconha e cocaína.

Um total de 36 mandados de busca e apreensão e 34 mandados de prisão temporária estão sendo cumpridos por policiais. A investigação, que teve início em setembro de 2021, revelou que essas duas organizações criminosas ficavam em pontos estratégicos da capital para comercializar as drogas.

O primeiro grupo, liderado por um homem de 30 anos, era responsável pela distribuição e venda de crack, maconha e cocaína. O segundo grupo, comandado por um indivíduo de 38 anos, operava no comércio de cocaína e maconha.

VEJA MAIS

De acordo com informações da polícia, os membros envolvidos no transporte das drogas realizavam suas atividades durante as trocas de turno dos policiais. As substâncias eram escondidas em áreas próximas à Esplanada dos Ministérios.

Depois disso, as drogas eram repassadas em pequenas quantidades para os vendedores, sendo a maioria usuários de drogas, adolescentes e pessoas em situação de rua. O dinheiro das vendas era entregue a outros membros, incluindo alguns que trabalhavam em locais próximos, como ambulantes, flanelinhas, vigias e até mesmo taxistas

"A operação deflagrada tem como alvos toda a cadeia de distribuição de drogas dos dois grupos criminosos, ou seja, seus líderes, os responsáveis pelo transporte, os designados por guardar e vigiar as drogas, os responsáveis pelas vendas e, também, pela guarda do dinheiro e objetos auferidos com a mercancia ilícita de drogas", detalhou a nota da Polícia Civil.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)