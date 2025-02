Polícia Civil prende homem acusado de invadir e roubar casa do presidente do Botafogo

Claudevan Santos da Silva Filho, suspeito de roubar casas de luxo na Zona Sul do Rio, foi preso pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (19). O homem foi detido na comunidade Fallet-Fogueteiro, no Catumbi, Região Central do Rio.

Segundo a PC, Claudevan faz parte de uma quadrilha armada, que invadiu e roubou a casa de João Paulo Magalhães, presidente Botafogo, no dia 23 do mês passado. Nas imagens registradas por câmeras de segurança, é possível ver o momento em que três criminosos armados e encapuzados entraram na casa localizada no bairro de Botafogo, Zona Sul da cidade, pela área de mata, em plena luz do dia, e renderam um dos seguranças.

Claudevan e os comparsas amarram e amordaçaram a vítima com fitas adesivas nas mãos, pés e boca e, mesmo após imobilizado, ainda agrediram e torturaram a vítima. Toda a ação durou apenas 3 minutos.

Em seguida, eles roubaram uma pistola e um fuzil, que estavam em manutenção e pertencia a João Paulo.

O clube Botafogo ainda não comentou o caso. A TV Globo não conseguiu o contato da defesa de Claudevan Santos.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)