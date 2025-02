Vídeo: homem é perseguido, esfaqueado e morto após cobrar divida

Um homem de 25 anos foi perseguido e assassinado a facadas após cobrar uma dívida em Varjão, na região administrativa do Distrito Federal. O crime aconteceu no dia 25 de janeiro, mas o suspeito foi preso apenas na última sexta-feira (14).

No vídeo registrado por câmeras de segurança, é possível ver o homem conversando com um dos autores da emboscada, no portão de uma casa, quando foi abordado pelo assassino, de 19 anos, que estava na esquina da rua escondido. A vítima, que estava sem camisa, foge correndo, enquanto o autor do crime corre atrás dele com um facão.

VEJA MAIS

Nas imagens, o homem parece ser esfaqueado nas costas enquanto corre. A vítima morreu ainda no local devido aos golpes.

O delegado da 9ª DP da Polícia Civil do Distrito Federal, Ronney Marcelo, relatou que a motivação do crime envolveu a cobrança de uma dívida envolvendo uma arma de fogo. O segundo suspeito foi identificado como Ian Santos Cruz, e continua foragido.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)