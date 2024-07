Polícia Civil de SP conclui inquerito sobre filho de Lula

A Polícia Civil de São Paulo concluiu nesta quinta-feira (18/7) o inquérito que investigava o filho do presidente Lula, Luis Claudio Lula da Silva, de 39 anos, sob a suspeita de ter agredido uma ex-companheira. A investigação foi concluída sem indiciamentos, o que significa que nenhum crime foi atribuído a ele.

De acordo com policiais, a falta de lesão corporal na reclamante, sem exames de corpo de delito, e a falta de clara evidência de violência psicológica, levou os responsáveis pelo inquérito a não encontrarem provas suficientemente contundentes para um indiciamento.

O relatório sobre o inquérito foi encaminhado ao Ministério Público de São Paulo para decidir os próximos passos do caso. A promotoria pode solicitar arquivamento do inquérito, novas diligências ou uma possível denúncia.

Relembre o caso

Luis Claudio Lula da Silva foi acusado de agressões frequentes por uma médica com quem teve um relacionamento de cerca de dois anos. No boletim, a mulher afirmou que as agressões eram de natureza física, verbal, psicológica e moral. Ela também relatou que Luís Cláudio a atingiu com uma cotovelada na barriga durante uma briga em janeiro deste ano, quando se recusou a entregar o celular.

Ela relatou à polícia ter sido afastada do trabalho por um mês devido ao trauma causado pelas agressões, além de ter sido hospitalizada com crises de ansiedade.

Na época não foi feito exame de corpo de delito, por isso não foi configurada lesão corporal.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)