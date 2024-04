Filho de Lula nega acusações de agressão da ex e diz que pai está 'chateado'

Após a ex-companheira afirmar que sofreu agressões, Luis Claudio Lula da Silva, o filho mais novo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), declarou que as acusações não são verdadeiras e que o pai está "chateado" com a situação.

"Meu pai conhece minha índole, conhece o meu jeito de ser, sabe que jamais eu faria tal coisa. Ele conheceu o meu relacionamento com a Natália, ele sabe o quanto respeitoso e carinhoso eu era com ela. Infelizmente ela inventou essas coisas e ela terá que provar na justiça. Meu pai está chateado por ela ter tomado esta decisão. Ninguém esperava que ela fosse jogar tão baixo", contou ao UOL.

O caçula do presidente destacou que sabe se defender e que não precisa que o pai se posicione sobre as denúncias. "O meu relacionamento com o meu pai não vai mudar. Eu acho realmente que o governo não deve se pronunciar sobre a minha vida particular, não tem nada a ver. Meu pai também não precisa me defender, tenho 40 anos e sei me defender bem na justiça. Jamais ergueria a mão para uma mulher ou faria qualquer tipo de agressão", declarou.

"Jamais agrediria ela. Desde o término do relacionamento, em janeiro deste ano, sempre fui muito atencioso com ela", garantiu. De acordo com ele, Schincariol é sua ex-namorada e não houve união estável entre os dois. "Ela não é minha ex-mulher, é minha ex-namorada. Ela que quer vender essa narrativa, mas nunca foi minha mulher", ressaltou.

Na última segunda-feira (2), o Metrópoles notificou que Schincariol registrou um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil de SP, alegando que Luis Cláudio deu "uma cotovelada na barriga" dela "em uma das brigas no final de janeiro deste ano", quando ela teria se recusado a entregar o celular durante uma discussão. O relato também inclui denúncias de agressões de natureza física, verbal, psicológica e moral.