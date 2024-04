Filho de Lula é acusado de agressões pela ex-companheira

Luís Cláudio Lula da Silva, o filho mais novo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), está enfrentando acusações de agressões frequentes por parte de uma médica com quem teve um relacionamento de cerca de dois anos, até que os episódios de violência doméstica se intensificassem, segundo a vítima.

A vítima registrou um boletim de ocorrência eletrônico contra Luís Cláudio na Delegacia da Mulher em São Paulo nesta terça-feira (2) à tarde. Em seguida, prestou depoimento por videoconferência, onde sua identidade foi confirmada.

No boletim, a mulher, de 29 anos, detalha que as agressões eram de natureza física, verbal, psicológica e moral. Ela relata que Luís Cláudio a atingiu com uma cotovelada na barriga durante uma briga em janeiro deste ano, quando se recusou a entregar o celular.

De acordo com a vítima, os episódios de violência aumentaram ao longo do tempo, colocando em risco sua integridade física e mental. Em entrevista ao Metrópoles, a médica confirmou as acusações apresentadas no boletim de ocorrência.

Ela relatou à polícia ter sido afastada do trabalho por um mês devido ao trauma causado pelas agressões, além de ter sido hospitalizada com crises de ansiedade. A médica também mencionou receber ameaças e ofensas constantes de Luís Cláudio, incluindo ser chamada de "doente mental", "vagabunda" e "louca".

No boletim, a vítima também mencionou que Luís Cláudio mantinha relações sexuais desprotegidas com outras mulheres e chegava em casa embriagado, tentando entrar em seu quarto mesmo quando solicitado que se mantivesse distante.

Ela afirmou ainda que tem sido ameaçada para não denunciar as agressões, sob a alegação de que o agressor é filho do presidente e tem influência para evitar as consequências legais.