Polícia apreende cerca de 64 kg de drogas em Coari, interior do Amazonas

A polícia do Amazonas apreendeu, nessa segunda-feira, 13, cerca de 64 quilos de drogas em Coari, interior do estado. Entre os entorpecentes encontrados, havia cocaína, pasta-base de cocaína e maconha tipo skunk. A operação correu na Base Fluvial Arpão 1.

As drogas estavam escondidas em rolos de arame farpado, sacas de farinha e rolo plástico. Encontrados em uma embarcação que saiu de Tabatinga, os entorpecentes foram colocados no meio de transporte em São Paulo de Olivença. A fiscalização de rotina foi feita por volta das 19h.

Cães de faro para narcóticos da Companhia Independente com Cães (CipCães) encontraram as drogas no barco. Foram localizados, graças aos animais, 15 tabletes de cocaína e outros 30 tabletes de entorpecentes disfarçados. Além desses, outros nove tabletes na estufa de um freezer foram apreendidos.

No total, a polícia encontrou 63,4 quilos de drogas, sendo 31,5 quilos de cocaína, 29,5 quilos de pasta-base de cocaína e 2,4 quilos de maconha tipo skunk. Conforme a Polícia Civil do Amazonas, cinco pessoas foram indiciadas por tráfico e associação ao tráfico de drogas.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)