Polícia acusa Jackie Chan de Minas Gerais por três crimes

A Polícia Civil de Ouro Branco (MG) acusou Rafael Júnior da Costa Vieira, conhecido como Jackie Chan, por três crimes ocorridos em 12 de outubro, durante uma briga em um bar.

O delegado responsável pelo caso, Marcelo Fonseca Prado, disse ao Portal UOL, que o rapaz foi denunciado pelo crime de embriaguez ao volante, dano ao patrimônio e disparo de arma de fogo.

Nas imagens gravadas, Rafael entra no bar vestindo uma camiseta regata preta com detalhe vermelho. Ele faz ameaças a um motoboy que está de moletom cinza. Os dois começam a brigar, saem do estabelecimento e as agressões continuam.

"Ele estava com ciúmes da namorada e confundiu o motoboy com outra pessoa. O motoboy entrou em luta corporal com ele e com um comparsa que o acompanhava , depois foi embora em uma moto. A irmã do motoboy permaneceu na lanchonete, quando viu que Jackie Chan voltou armado e fez um disparo de arma de fogo. A polícia foi chamada e começou a perseguição", contou o delegado.

De acordo com o relato de Marcelo Fonseca, o rapaz estava muito embriagado quando foi abordado pelos agentes. Fez inúmeros xingamentos e chutou a parede de compensado da 65ª Companhia de Polícia Militar.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia de Conselheiro Lafaiete. Rafael foi autuado em flagrante e não foi impetrada fiança. Ele está detido no Presídio de Conselheiro Lafaiete I desde sexta-feira (23).

No Tribunal de Justiça de Minas Gerais constam 13 processos contra o "Jackie Chan de Minas". O delegado conta que o indiciado é bastante temido na cidade de Ouro Branco pelo porte físico, pela agressividade e por já ter sido preso por homicídio.

