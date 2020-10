Polêmica: Mãe de tiktoker 13 anos defende namoro com rapaz de 19

Na manhã desta segunda-feira (26), internautas usaram o Twitter para comentar o caso envolvendo uma menina de 13 anos famosa no Tik Tok, e Pietro Riguengo, de 19 anos, também criador de conteúdo na rede social. O casal assumiu relacionamento há pouco dias, e pela diferença de idade, usuários estão acusando o rapaz de pedofilia.

A mãe da jovem que namora Pietro, comentou a repercussão do namoro entre a filha e com o garoto. “[Nome da moça] e Pi são figuras públicas. Já estávamos preparados para esse ataque. Mas, para quem gosta da gente, fiquem tranquilos: eles estão muito bem e mais felizes do que nunca", escreveu.

Em um storie no Instagram, Priscilla Lomovtov, que também é tiktoker, agradeceu as mensagens de carinho que recebeu.

Muitos internautas confrontam a versão dada pela mãe da adolescente. No Twitter, o termo “pedófilo” está nos trending topics, um dos assuntos mais comentados do dia, desde o início da manhã. Com toda a repercussão negativa, os dois bloquearam os comentários das fotos no Instagram para evitar mais críticas.

Voltando com o caso!!! Espero que fique claro!!! ✨não romantizem essas coisas✨



- A a gente se ama!

- Não importa vc é uma criança de 12 anos e ele é um adulto de 19 anos totalmente nojento, sem noção, pedófilo

- A mais minha mãe deixa eu namorar ele

- Se fosse por isso pic.twitter.com/lvp2UwbFUe — aesthetic._.pensamentos (@MimicahSurtada) October 26, 2020

Vocês façam o favor de denunciar o pedofilo, os pais, o conselho tutelar, a justiça, as redes sociais que não derrubaram o perfil deles. Mas não exponham a criança de 12 anos dessa história. De irresponsáveis já bastam os adultos dessa história — Preta Ijimú (@Nailahnv) October 26, 2020

Se um cara tem 19 anos e ele tem qualquer tipo de relação com uma criança de 12 anos ele está cometendo um crime, os pais concordando ou não... — Dora Figueiredo (@dorafigueiredo) October 26, 2020

A versão do casal

Os dois têm uma conta juntos no Tik Tok, em que posta, desafios, coreografias e dublagens, e já possuem mais de 1,3 milhão de seguidores.

Em um dos vídeos gravados, eles aparecem dando selinho e os seguidores começarem a questionar se o casal estava namorando. Após isso, fizeram um novo post anunciando.

Eles afirmaram que foram aconselhados pelos pais para não exporem mais a intimidade e decidiram que era o melhor a se fazer.

"Essa é a primeira e última vez que falamos sobre o assunto", avisa Pietro.

Em seguida, a adolescente afirma "estamos sim namorando", sendo reforçada por Pietro: "e estamos muito felizes". "Nossos pais sabem e autorizam o nosso namoro", completou ela.

Já Pietro afirma que está "ciente do tempo da [nome da garota]" e que "vai respeitar isso".