Pode faltar ovo no Brasil? Veja o motivo para escassez do produto no mundo

Diversos países do mundo inteiro, de diferentes regiões do globo, estão enfrentando dificuldades por conta da escassez de ovos de galinha. Consumidores de Estados Unidos, Portugal, Nova Zelândia e Inglaterra enfrentam problemas na hora de comprar o produto, mas por motivos diferentes. As informações são do portal UOL.

Segundo o portal, a falta de ovos nos Estados Unidos se dá por conta de um surto de gripe aviária, que também está sendo visto nos países europeus, que tem ainda um segundo problema que agrava a situação: A alta dos preços de grãos e da energia elétrica devido a guerra entre a Rússia e Ucrânia.

Já na Nova Zelândia, o motivo é outro. O país iniciou, em 2012, um processo gradual para zerar o número de aves poedeiras em gaiolas, que teve limite para finalização no dia 1º de janeiro deste ano. Com isso, o custo de produção aumentou, junto com a demanda.

No Brasil, alta de preços se dá pelo aumento no preço dos grãos

Segundo o portal, o Brasil não deve sentir a falta dos ovos nas prateleiras. Entretanto, o aumento no preço do produto, que foi de pouco mais de 18% em 2022, ainda será sentido em 2023.

A falta de chuvas em 2020 aumentou o preço dos grãos, influenciando diretamente o preço do ovo em 2022. Essa mudança ainda foi acompanhada por uma diminuição na produção do alimento, que deve continuar também em 2023. Somente em São Paulo, a média de preço de uma dúzia de ovos subiu de R$8,26 para R$10,63 entre 2021 e 2022.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)