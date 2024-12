PMs utilizam mata-leão e prendem homem em situação de rua

Neste sábado (7/12), policiais militares prenderam e agrediram um homem em situação de rua na Praça do Patriarca, região central de São Paulo. Durante a ação, os PMs aplicaram um "mata-leão", técnica banida pela corporação.

No momento da ocorrência, uma equipe da prefeitura realizava atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social na área. Uma funcionária do serviço social gravou o instante em que dois policiais tentam imobilizar o homem. Já no chão, um dos agentes aplica uma chave de pescoço enquanto o outro realiza um segundo “mata-leão” no suspeito.

“O homem tá fazendo nada, a gente acabou de atender ele. Tá enforcando ele. Que isso, tão dando mata-leão no homem. Que despreparo é esse. Tem que abrir uma denúncia. Batendo em população de rua”, desabafa a mulher em um vídeo que circula nas redes sociais.

Versões do ocorrido

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o homem, de 37 anos, foi preso por desacato e resistência. A pasta afirmou que, durante uma abordagem de rotina, ele teria atravessado a rua em direção aos policiais, feito ameaças e proferido insultos, além de tentar interferir no trabalho dos agentes.

“Durante uma ação de rotina, ele atravessou a rua em direção aos agentes, proferiu ofensas e tentou interferir no trabalho, além de ameaçá-los. Ao ser abordado, resistiu e precisou ser contido com algemas, momento em que mordeu um dos policiais, causando ferimentos leves”, informou a SSP.

O suspeito foi conduzido ao 8º Distrito Policial (Brás), onde recebeu uma multa. A Polícia Militar declarou que está avaliando as imagens da abordagem e que, “caso sejam comprovados excessos, as devidas providências serão adotadas para responsabilização dos envolvidos”.

Pronunciamento da Prefeitura

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) informou que, por volta das 12h, uma equipe do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) realizava atividades na praça quando a Polícia Militar deteve o homem.

“A pasta lamenta o ocorrido e ressalta que o trabalho do SEAS tem como objetivo a busca ativa de pessoas em situação de rua e vulnerabilidade, garantindo escuta, ofertando acolhimento e encaminhamento para os serviços da rede socioassistencial da Prefeitura de São Paulo”, declarou em nota oficial.