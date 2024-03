PMs flagrados cantando 'parabéns' para miliciano no Rio de Janeiro são afastados

A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) afastou os agentes filmados cantando parabéns para um miliciano que se encontra preso sob custódia em um hospital na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A PM informou ao site CNN, que os policiais “foram afastados do serviço nas ruas e estão submetidos a um Procedimento Administrativo Disciplinar.”

Eles justificam, ainda, que “o comando da corporação não compactua com desvios de conduta ou crimes praticados por seus entes, punindo com rigor os envolvidos.” Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra os policiais dentro do leito do Hospital Municipal Pedro II ao lado de outros pacientes cantando parabéns para Jean Arruda da Silva, que aparece algemado na maca e com uma das mãos enfaixada. A celebração contou com bolo, refrigerante e vela para o aniversariante. Veja!

VEJA MAIS

Os policiais envolvidos na situação foram convocados para prestar depoimento na 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (2ª DPJ), na segunda-feira (11), segundo a Corregedoria da PM do Rio de Janeiro. Com relação ao grupo criminoso que Jean integrava, o “bonde da milícia” era formado por 15 milicianos. Eles foram detidos juntos durante uma operação da Polícia Civil, com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar na Avenida Brasil no dia 7 deste mês.