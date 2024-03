PMs acusados de matar e arrastar mulher em viatura são inocentados pela Justiça

Os seis policiais militares apontados como suspeitos por matar e arrastar em uma viatura uma mulher foram inocentados pela Justiça. O caso aconteceu há dez anos na Zona Norte do Rio. Os acusados respondiam por homicídio e por remover o corpo da auxiliar de serviços gerais Cláudia Ferreira do local.

De acordo com a decisão do juiz Alexandre Abrahão Teixeira, do 3º Tribunal do Júri, os agentes atiraram em traficantes e incorreram em um "erro de execução".

"Os acusados agiram em legítima defesa para repelir a injusta agressão provocada pelos criminosos, incorrendo em erro na execução, atingindo pessoa diversa da pretendida", escreveu o juiz Alexandre Abrahão Teixeira.

Decisão judicial

A decisão inocenta o capitão Rodrigo Medeiros Boaventura, que comandava a patrulha, e o sargento Zaqueu de Jesus Pereira Bueno. Denunciados pela remoção do corpo da Cláudia do local também foram absolvidos os subtenentes Adir Serrano Machado e Rodney Miguel Archanjo, o sargento Alex Sandro da Silva Alves e o cabo Gustavo Ribeiro Meirelles.

No mesmo processo, o magistrado decidiu levar a júri popular o traficante Ronald Felipe dos Santos, que está foragido. O criminoso trocou tiros com os policiais, de acordo com as investigações.

O caso

Claudia foi baleada no pescoço após sair de casa para comprar pão. Na sequência, foi colocada em uma viatura por PMs, que alegaram estar socorrendo a mulher. No trajeto para o hospital, o compartimento da viatura abriu e o corpo de Claudia foi arrastado pela via.