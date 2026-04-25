PM usa helicóptero para prender suspeito integrante da 'gangue do quebra-vidro'

A Polícia Militar prendeu, na noite desta sexta-feira, 24, um homem de 24 anos suspeito de furtos na modalidade conhecida como "quebra-vidro", na Rua Maria Antônia Ladalardo, 320, na Vila Andrade, zona Oeste da capital. A ação contou com apoio aéreo de um dos três helicópteros empregados na Operação Impacto Quebra-Vidro.

A ofensiva mobilizou mais de 200 policiais militares em 126 pontos da capital, com uso de 15 drones, três helicópteros e dezenas de viaturas. O foco é combater criminosos que aproveitam o trânsito para quebrar vidros de veículos e roubar celulares, tanto os fixados no painel quanto os que estão nas mãos de passageiros.

A reportagem pediu manifestação da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo sobre o número de suspeitos detidos ao longo da última sexta-feira, 24. Até a publicação deste texto, ainda aguardava um retorno. Este espaço segue aberto.

Segundo o relato, um dos homens, que vestia moletom com capuz vermelho, indicava estar armado. Com base nas informações, equipes do 16º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano montaram um cerco na região.

O helicóptero da corporação auxiliou no monitoramento e no direcionamento das equipes em solo, segundo informações da SSP. Durante as buscas, o suspeito foi localizado tentando se esconder em uma área de mata e acabou abordado.

Ele confessou os furtos e disse que usava uma vela automotiva para quebrar os vidros dos carros. O homem também afirmou que havia deixado recentemente o sistema prisional, onde cumpriu pena por roubo. Ele foi levado ao 89º Distrito Policial, no Jardim Taboão, onde o caso foi registrado.

Como mostrou o Estadão, integrantes de grupos especializados nesse tipo de crime têm registrado as ações em vídeo e publicado nas redes sociais. As imagens expõem as vítimas e, em muitos casos, são acompanhadas de comentários que ironizam a falta de atenção de motoristas e passageiros.

A reportagem identificou diversos vídeos desse tipo circulando no Instagram. Em geral, as gravações são feitas pelos próprios autores dos furtos ou por comparsas.

As ações dessas quadrilhas têm se espalhado por diferentes regiões da cidade, incluindo áreas das zonas norte, oeste e sul, como Perdizes, Ipiranga e Vila Mariana, além de pontos já conhecidos no centro, como a Baixada do Glicério, o Viaduto Júlio de Mesquita Filho e as avenidas do Estado e Tiradentes.

No mês passado, ao menos 70 suspeitos foram detidos em uma megaoperação da PM contra o "quebra-vidro" e o tráfico de drogas. A ofensiva mobilizou mais de 2 mil agentes e teve como foco endereços principalmente na região central da capital paulista.