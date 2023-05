PM que fuzilou colegas por insatisfação de escala tem prisão decretada

Na tarde desta sexta-feira (19), o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo (TJMSP) decretou a prisão preventiva do sargento Cláudio Henrique Frare Gouveia, que matou à tiros de fuzil dois colegas de farda por estar insatisfeito com a escala de turno determinada pelos superiores. A audiência de custódia foi conduzida pelo juiz José Álvaro Machado, que levou em consideração o fato de que o réu deveria permanecer preso por causa da “periculosidade do indiciado” e para “garantia da ordem pública”.

O crime ocorreu na última segunda-feira (15). O sargento, descontente com a decisão do superior quanto à escala de trabalho, chegou à 3ª Companhia do 50º Batalhão de Polícia Militar do Interior, em Salto, e disse para que todos os agentes saíssem do local, alegando que se tratava de um treinamento.

Em seguida, trancou a porta e se dirigiu até a sala do seu superior hierárquico, onde estava o capitão e comandante da unidade Josias Justi da Conceição Júnior, e o sargento Roberto Aparecido da Silva, que estava despachando documentos. Ambos foram supreendidos com a ação de Gouveia, que os fuzilou com pelo menos 23 tiros.

pm´s mortos por colega por conta de escala Comandante fuzilado por inferior (Reprodução/Redes Sociais) Sargento estava despachando documentos quando foi assassinado (Reprodução/Redes Sociais)

Ao portal Metrópoles, a defesa do sargento, o advogado Rogério Augusto Dini Duarte, disse que ele se sentia perseguido e que isso estava afetando a vida conjugal. Ainda segundo o advogado, a mulher do PM também servia na mesma unidade e a escala de ambos coincidiam, fazendo com que nenhum deles conseguisse tempo para cuidar da filha pequena e da vida como casal.

“Parece coisa boba, mas não é. Isso interfere na vida da família, do casal… Como os dois serviam na mesma unidade, o comando deveria levar em consideração, dialogar, tentar resolver o problema, e não impor. Será que não dava para remanejar a escala de um deles?”, disse a defesa.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com Ádna Figueira)