PMs discutem dentro de viatura e um agente mata o outro

Após uma discussão, o policial militar Elias Postanovski matou o também PM Lecio Tadeu dos Santos, de 42 anos, dentro da viatura nesta quinta-feira (4), em Curitiba (PR). O soldado fez o disparo e assumiu que vinha se desentendendo com a vítima há alguns dias.

Elias foi preso em flagrante e encaminhado ao Presídio do Batalhão de Polícia curitibano.

De acordo com um terceiro PM que estava na viatura na hora do crime, eles começaram a discutir por conta da maneira como a vítima, Lecio, dirigia. O motorista, então, estacionou a viatura e partiu para cima de Elias, que estava no banco traseiro.

“Houve um desentendimento por conta disso, o motorista desembarcou da viatura e agrediu o policial que estava no banco de trás, com tapas e socos. Esse policial, de pronto, efetuou um disparo contra o rosto do motorista, que morreu ali mesmo”, explicou o PM.