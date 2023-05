De folga, PM dá socos e chutes em adolescente dentro de escola estadual

Um policial militar do Paraná fora do expediente de trabalho foi filmado agredindo um adolescente de 15 anos, com socos e chutes, dentro do Centro Estadual de Educação Profissional de Curitiba (CEEO), onde o jovem estuda, na tarde da última quarta-feira (10).

A Polícia Militar do Paraná (PM-PR) confirmou, nesta quinta-feira (11), que o suspeito trabalha na corporação e informou que a PM "não compactua com o desvio de conduta de seus integrantes e vai instaurar um procedimento administrativo para apurar todos os fatos".

À imprensa, a família da vítima afirmou que a briga começou por conta de uma bola de vôlei que entrou no terreno do agressor, que também trabalha como caseiro na escola.

O CEEP informou, por meio de nota, que o homem é "permissionado da escola" e que será feito seu desligamento. Afirmou, ainda, que "reprova qualquer tipo de agressão e violência".

A Secretaria de Estado da Educação (SEED) emitiu nota dizendo que a direção do colégio "encaminhará protocolo ao NRE solicitando abertura do processo de desligamento do permissionado".

"A SEED ressalta que repudia quaisquer tipos de agressão e/ou violência no ambiente escolar e empenha esforços para promover a segurança e integridade dos alunos, professores e colaboradores em toda a rede de ensino".

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política e Economia*