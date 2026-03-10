Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Placas luminosas utilizadas por motoristas de aplicativo são ilegais; veja qual é o valor da multa

O acessório pode ser encontrado por até R$ 30 em apps de compra e de desapego na internet

Victoria Rodrigues
fonte

O uso indevido do item brilhante pode render pontos na carteira do motorista. (Foto: Reprodução/ OLX)

Quem nunca pediu um carro por aplicativo e chegou um veículo com um letreiro brilhante escrito "Uber" ou "99"? Muitos motoristas não sabem, mas essa prática pode gerar multa e alguns pontos na carteira, conforme indicam as leis de trânsito no Brasil. Apesar da intenção dos condutores ser colocar o item apenas para embelezar ou identificar o veículo, esse objeto pode trazer diversos prejuízos ao passageiro e ao próprio motorista.

Em alguns aplicativos de compra e de desapego na internet, essas placas brilhantes podem ser encontradas por cerca de R$ 30 em apps como Shopee, Mercado Livre e OLX. Nesse caso, o maior perigo está no fato de que, na maioria das vezes, esse item é colocado no parabrisa, o que pode gerar algumas consequências, porque conseguem comprometer a visibilidade do condutor e a segurança dos passageiros.

VEJA MAIS

image Justiça suspende multa contra Uber por mototáxi em SP

[[(standard.Article) iFood e Uber oferecem até R$ 500 a entregadores em meio ao crescimento da concorrência]]

[[(standard.Article) Uber divulga lucro abaixo das expectativas e anuncia saída do diretor financeiro]]

Quanto custa a multa para os motoristas que utilizam o item no trânsito?

De acordo com a resolução 960 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), é estritamente proibido o uso de letreiros luminosos conforme a regra que começou a valer no dia 1º de junho de 2022. Desse modo, se algum motorista for flagrado utilizando a placa luminosa, ele pode ser multado em até R$ 195,23 se for apenas uma vez. Agora, se houver reincidência, o preço da multa pode aumentar para R$ 390,46.

Além da multa, o condutor que for abordado com o item brilhante no parabrisa do carro, pode ter o seu veículo retido até que seja normalizada a situação irregular do motorista. Contudo, é sempre importante lembrar que o único veículo permitido a andar com letreiro luminoso é o ônibus, pois ele é um transporte coletivo e o objeto possui a finalidade de informar o serviço ao usuário da linha como forma de identificação.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

acessório luminoso

motoristas

aplicativo

uber

multa
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

CBF confirma amistoso entre Brasil e Panamá no Maracanã antes de embarque para a Copa do Mundo

06.03.26 15h42

DECISÃO

Walid Regragui se despede de Marrocos, rival da estreia do Brasil, a três meses da Copa

O técnico fez posts nos stories do Instagram e também na página principal sobre sua passagem na seleção, que começou no segundo semestre de 2022

05.03.26 18h08

resultado

Seleção feminina joga mal e perde da Venezuela pela 1ª vez em jogo parado por raios e trovões

De olho na Copa do Mundo de 2027, o Brasil ainda encara o México no sábado

04.03.26 21h52

Jornal espanhol se espanta com gastança do futebol brasileiro: 'Uma ameaça à Champions'

04.03.26 14h22

MAIS LIDAS EM BRASIL

FACÇÕES

PCC e CV viram preocupação para reunião entre Lula e Trump; entenda

Proposta dos EUA de classificar facções brasileiras como terroristas pode entrar na pauta do encontro entre os presidentes

10.03.26 12h05

BRASIL

Engenheiro é demitido por liberar moradia de funcionário e churrasqueira dentro de hospital; entenda

Também foram relatadas vendas de produtos, como redes e itens de cama, dentro da própria sala de trabalho do engenheiro.

10.03.26 9h57

violência

'Treinando caso ela diga não': PF mira criadores de vídeos que simulam agressões a mulheres

As imagens, que foram postadas no TikTok, e já foram retiradas da plataforma, exibem jovens simulando chutes, socos e esfaqueando manequins que representam a figura feminina

09.03.26 20h57

BRASIL

Perícia aponta marcas no pescoço e corpo de PM morta com tiro na cabeça

O corpo de Gisele Santana, encontrada sem vida no apartamento onde morava, foi exumado na última sexta-feira (6)

09.03.26 22h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda