Fim do Jockey Club? PL que proíbe corridas de cavalo é aprovado em São Paulo

Em prol da defesa dos animais, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou, nesta quarta-feira (26), a proibição de corridas de cavalos com apostas na capital paulista. A decisão, que ainda precisa ser sancionada pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), coloca em xeque o futuro do Jockey Club de São Paulo, fundado em 1875 e tradicional palco das corridas na cidade. A lei visa o fim do uso dos animais para entretenimento humano.

O projeto de lei é de autoria do vereador Xexéu Tripoli (União Brasil), que traça um paralelo com outras atividades já proibidas no Brasil, como rinhas de galos e de pitbulls.

VEJA MAIS

Futuro do Jockey Club

Embora a proibição das apostas represente o fim do Jockey Club, a instituição já enfrentava outro obstáculo desde o segundo semestre de 2023: a reclassificação do terreno como área para a construção de um parque municipal, prevista no novo Plano Diretor da cidade.

Localizado na zona sul de São Paulo, o Jockey Club acumula uma dívida milionária de IPTU, que ultrapassa os R$ 460 milhões, segundo OGlobo. Essa inadimplência, somada à nova lei que bane as corridas com apostas, coloca em xeque a viabilidade das atividades tradicionais do hipódromo.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de OLiberal.com)