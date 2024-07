Pizzaria vende apenas um sabor de pizza e fatura quase R$ 300 mil por mês; entenda

Entre uma diversidade de tipos de pizzas feitas no Brasil, a pizzaria do seu Enildo Gomes, em Brasília (DF), ganha destaque por oferecer aos clientes apenas uma opção no cardápio: pizza de muçarela, com molho caseiro e orégano.

O estabelecimento funciona há 64 anos e é um dos marcos mais tradicionais da capital federal. Segundo o dono do estabelecimento, com esse único sabor de pizza o faturamento mensal do estabelecimento é cerca de R$ 280 mil.

"Tem uns [clientes] que não conhecem, vêm de fora e perguntam: 'Qual sabor o senhor tem?' Eu falo e eles dizem: 'Só?' Eles ficam admirados: 'Como é que o senhor está aqui esse tempo todo?'", conta Enildo.

O empresário diz que o segredo para o sucesso é a "qualidade, bom atendimento e se identificar com o cliente".

"Eu já vi cara descer de táxi que veio do aeroporto para comer aqui [na pizzaria]. Antes de chegar em casa, ele passa aqui, come uma pizza, toma um mate e vai embora. É rotina, isso aqui não para", diz o cliente Luiz Anconi. As informações são do g1.

