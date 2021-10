Pizzaria inova ao empregar ex-presidiários e dar ‘segunda chance’ a pessoas já cumpriram pena

Uma pizzaria social paulista, a ‘Opportunitá’, foi inaugurada na última segunda-feira (25), como uma missão: ajudar e reinserir ex-presidiários ao mercado de trabalho. O empreendimento fica localizado em Poá, na Região Metropolitana de São Paulo e Alto Tietê. As informações são do Razões para Acreditar.

VEJA MAIS

Ao abrir as portas pela primeira vez, doze, dos quais seis são ex-detentos, ganharam a oportunidade de recomeçar uma nova vida. O projeto é fruto de um sonho antigo de dois empreendedores, Leonardo Precioso, do Instituto Recomeçar, e Gabriel Concon, fundador do empreendimento Pizza Prime.

Juntos, eles estão capacitando esses profissionais e elevando a experiência no ramo da pizzaria, atendimento e serviço ao cliente. A ideia principal é conseguir com que os contratados consigam cartas de recomendações e novas oportunidades de empregos.

“Queremos valorizar a mão de obra do egresso do sistema carcerário e mostrar para as empresas como fazer isso na prática”, explicou Leonardo.

Transformações de vida

O investimento no novo ramo mudou a perspectiva de vida de Gabriel Concon. Para o empresário, poder atuar diretamente na transformação pessoal e profissional das pessoas é vista como o motivo de grande orgulho.

“São valores que eu trouxe para a Pizza Prime e nos quais eu acredito. Eu queria usar o nosso negócio para transformar vidas”, afirmou.