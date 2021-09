Piloto de helicóptero é rendido e faz manobra no ar para se livrar dos criminosos

No domingo (19), um piloto de helicóptero da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi rendido por dois criminosos armados quando fazia um voo em uma aeronave particular. Segundo as informações da CNN Brasil, os dois passageiros contrataram um voo do Rio de Janeiro para Angra dos Reis, com retorno previsto para esta segunda-feira (20), o que acabou sendo antecipado pelos próprios criminosos para o domingo. O comandante que faria o voo passou mal e chamou um colega para substituí-lo, Adônis, piloto da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Já no ar, o piloto substituto foi rendido pelos dois homens armados e informado que deveria ir para o complexo de presídio de Gerincinó, em Bangu, Zona Oeste da capital carioca. Para tentar impedir a ação dos criminosos, o piloto realizou uma manobra perto do batalhão da Polícia Militar, ato que fez os bandidos tentarem assumir o controle da aeronave, que ficou rodopiando no ar, confira as imagens:

Em nota, a polícia confirmou luta corporal entre o piloto e a dupla que, só deixou ele reassumir o comando, quando perceberam que a aerovane poderia cair. Os bandidos seguiram para uma cidade vizinha, em Niterói, onde pularam em uma área de mata. Após a fuga, o piloto pousou no Grupamento de Aeromóvel da Polícia Militar, no município da Região Metropolitana.

A polícia fez buscas por toda a área de mata e trabalha para prender os bandidos para esclarecer quais eram o seus objetivos. O caso foi registrado na Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (DRACO).