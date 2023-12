PGR pede afastamento de governador do Acre, acusado de cinco crimes

A Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) o afastamento do governador do Acre, Gladson Cameli, denunciado por diversos crimes, incluindo organização criminosa, corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e fraude a licitação.

A denúncia, relacionada à Operação Ptolomeu, alega um prejuízo de quase R$ 11,7 milhões aos cofres públicos, envolvendo contratações fraudulentas da empresa Murano Construções LTDA.

O pedido de afastamento proíbe o contato do governador com outros agentes públicos. Cameli nega as acusações, afirmando confiança na justiça. Além do governador, foram denunciados sua esposa, dois irmãos, servidores públicos e empresários que teriam atuado como “laranjas”.

A PGR destaca que o esquema persistiu após o encerramento do contrato, com provas de irregularidades na adesão da Secretaria de Infraestrutura do Acre a uma ata de registro de preços.

Em nota, Cameli disse que se mantém à disposição para quaisquer esclarecimentos, assim como continua exercendo suas funções como governador do Acre.