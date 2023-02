PF pode ouvir Bolsonaro no exterior sobre inquérito dos atos golpistas de 8 de janeiro

O ex-presidente Jair Bolsonaro está atualmente nos Estados Unidos desde dezembro do ano passado e pode ser obrigado a prestar depoimento mesmo no exterior. De acordo com o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, durante uma entrevista nesta terça-feira (28), Bolsonaro é investigado em vários inquéritos em andamento na Polícia Federal (PF), incluindo um que investiga ataques às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral, bem como o seu possível envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro.

O Ministro afirmou que, em algum momento, Bolsonaro terá que prestar depoimento e, se ele não comparecer nos próximos meses, a PF solicitará providências. Isso poderia incluir uma carta rogatória para formalizar o ato processual. Flávio Dino também comentou sobre a decisão do STF de investigar e julgar tanto civis quanto militares suspeitos de envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Com isso, agentes militares serão processados pela justiça comum e não por tribunais militares.

O Ministro salientou a importância de bom senso por parte de Bolsonaro e observou que a investigação está em andamento e que não há prazo para que uma medida como essa seja solicitada. Ele também mencionou a tendência de cooperação internacional entre os países, incluindo a formalização do ato processual por meio de uma carta rogatória.

Por fim, Flávio Dino destacou que a decisão do STF vai na direção do que a Polícia Federal pediu, visando dar maior efetividade à investigação e que a instrução e a investigação, tanto em relação a civis quanto a militares, se proceda de modo conjunto. Além disso, o Ministro destacou que membros das Forças Armadas e da Polícia Militar do Distrito Federal também estão sendo investigados por sua possível participação no movimento golpista de janeiro.