PF encontra ‘chupa-cabras’ usados para roubo de dados na sede do INSS em Brasília

Um total de sete equipamentos ilegais para roubar dados de beneficiários, conhecidos popularmente como “chupa-cabras”, foram encontrados na sede do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em Brasília, e eram conectados à rede do órgão. O caso ocorreu no último dia 26 de junho e os aparelhos foram identificados pela Polícia Federal.

Os dispositivos são uma espécie de caixa capaz de acessar informações, ver e-mails e até mesmo o tráfego interno do Instituto. O INSS informou que não foram vazadas informações de beneficiários. E ainda, nenhuma senha dos servidores foi comprometida.

O caso veio à tona quando a equipe de Tecnologia da Informação do INSS detectou um comportamento anormal na rede do instituto e fechou o equipamento “switch”, que faz com que os computadores e servidores do instituto possam se comunicar. Depois de encontrar o dispositivo com uma inspeção no prédio, o INSS acionou a Polícia Federal, conforme protocolo de segurança.

Os agentes da PF encontraram outros seis “chupa-cabras”, que foram encaminhados para perícia. Um dos equipamentos foi localizado no andar da presidência do órgão. Com a descoberta, todos os funcionários que trabalham na Administração Central do INSS precisaram mudar as senhas de acesso - a fim de reforçar a segurança. O caso está sendo investigado sob sigilo, segundo a PF.