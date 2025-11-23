PF cumpre mandado de busca em investigação sobre possível fraude no Enem no Ceará

A Polícia Federal deflagrou, neste domingo (23), a Operação Profeta para investigar uma possível fraude relacionada ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. A ação, autorizada pela Justiça Federal, incluiu o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no Ceará.

A apuração começou após o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão do Ministério da Educação, identificar um vídeo publicado em uma plataforma digital com questões muito semelhantes às que foram aplicadas na prova oficial. O conteúdo teria sido divulgado antes da data prevista para o exame.

Com a operação, a PF busca esclarecer os fatos, identificar os responsáveis pela obtenção e divulgação indevida das informações e apurar possíveis conexões com outros crimes.

A PF reforçou que "atua para garantir a integridade dos concursos públicos e combater práticas fraudulentas que coloquem em risco a confiança da sociedade nos processos seletivos nacionais".