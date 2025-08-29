Estudo revela que duas cidades do Brasil entrarão em risco com o aumento do nível do mar; veja quais

Um relatório publicado pela Organização das Nações Unidas (ONU) fez um alerta importante sobre os riscos da elevação do nível do mar em diversas cidades do mundo. Entre as 31 cidades listadas do planeta, duas são do Rio de Janeiro: a primeira refere-se à capital do estado e a segunda é Atafona, que faz parte do distrito do município de São João da Barra, no litoral norte fluminense.

O documento intitulado “Mares em elevação num mundo em aquecimento: a ciência mais recente sobre os impactos atuais e as projeções futuras da subida do nível do mar” divulgou alguns dados sobre a questão implicada pelo aumento do aquecimento global nos países. De acordo com o estudo, a projeção é que a elevação possa chegar até 21 centímetros nas duas cidades brasileiras até 2050.

Quais os riscos da elevação do nível do mar?

A elevação do nível do mar ocorre quando o clima do planeta aumenta gradativamente e acaba fazendo com que parte dos mares das cidades que ficam nos litorais do estado sejam ameaçadas com diversos riscos. Entre todos os riscos relacionados ao fenômeno, a principal consequência está relacionada às inundações que ameaçam a infraestrutura das casas, prédios e estabelecimentos.

Além disso, os centros urbanos podem sofrer com danos voltados à habitação, à educação, aos transportes e, principalmente, aos serviços básicos de saúde dos municípios. Ainda nesse contexto, um outro problema proveniente da elevação dos níveis dos mares refere-se aos deslocamentos forçados, que podem provocar crises migratórias.

VEJA MAIS

Lista de cidades em risco com a elevação do nível do mar até 2050

Nova Orleans (EUA): projeção média de 41 cm e máxima de 46 cm; Atlantic City (EUA): projeção média de 28 cm e máxima de 34 cm; Osaka (Japão): projeção média de 27 cm e máxima de 32 cm; Boston (EUA): projeção média de 25 cm e máxima de 32 cm; Xangai (China): projeção média de 24 cm e máxima de 29 cm; Miami (EUA): projeção média de 22 cm e máxima de 27 cm; Londres (Inglaterra): projeção média de 19 cm e máxima de 26 cm; Nova Iorque (EUA): projeção média de 20 cm e máxima de 24 cm; Cidade do Cabo (África do Sul): projeção média de 19 cm e máxima de 23 cm; Hamburgo (Alemanha): projeção média de 16 cm e máxima de 26 cm; Calcutá (Índia): projeção média de 18 cm e máxima de 23 cm; Copenhague (Dinamarca): projeção média de 17 cm e máxima de 23 cm; Istambul (Turquia): projeção média de 16 cm e máxima de 23 cm; Atafona (Brasil): projeção média de 16 cm e máxima de 21 cm; Rio de Janeiro (Brasil): projeção média de 16 cm e máxima de 21 cm; Marselha (França): projeção média de 15 cm e máxima de 21 cm; Brisbane (Austrália): projeção média de 15 cm e máxima de 21 cm; Durban (África do Sul): projeção média de 15 cm e máxima de 20 cm; Incheon (República da Coreia): projeção média de 15 cm e máxima de 20 cm; Perth (Austrália): projeção média de 16 cm e máxima de 19 cm; Sydney (Austrália): projeção média de 15 cm e máxima de 20 cm; Buenos Aires (Argentina): projeção média de 15 cm e máxima de 19 cm; Nice (França): projeção média de 14 cm e máxima de 19 cm; Guangzhou (China): projeção média de 13 cm e máxima de 19 cm; Quebec (China): projeção média de 14 cm e máxima de 17 cm; Long Beach (EUA): projeção média de 13 cm e máxima de 17 cm; São Francisco (EUA): projeção média de 13 cm e máxima de 17 cm; Tóquio (Japão): projeção média de 12 cm e máxima de 18 cm; Melbourne (Austrália): projeção média de 13 cm e máxima de 17 cm; Vancouver (Canadá): projeção média de 8 cm e máxima de 12 cm; Richmond (Canadá): projeção média de 8 cm e máxima de 12 cm.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web em Oliberal.com)