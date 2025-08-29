Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Estudo revela que duas cidades do Brasil entrarão em risco com o aumento do nível do mar; veja quais

O fenômeno é provocado pelas recentes mudanças climáticas do planeta

Victoria Rodrigues
fonte

A elevação dos mares pode causar inundações e deslocamentos forçados de populações locais. (Foto: Freepik)

Um relatório publicado pela Organização das Nações Unidas (ONU) fez um alerta importante sobre os riscos da elevação do nível do mar em diversas cidades do mundo. Entre as 31 cidades listadas do planeta, duas são do Rio de Janeiro: a primeira refere-se à capital do estado e a segunda é Atafona, que faz parte do distrito do município de São João da Barra, no litoral norte fluminense.

O documento intitulado “Mares em elevação num mundo em aquecimento: a ciência mais recente sobre os impactos atuais e as projeções futuras da subida do nível do mar” divulgou alguns dados sobre a questão implicada pelo aumento do aquecimento global nos países. De acordo com o estudo, a projeção é que a elevação possa chegar até 21 centímetros nas duas cidades brasileiras até 2050.

Quais os riscos da elevação do nível do mar?

A elevação do nível do mar ocorre quando o clima do planeta aumenta gradativamente e acaba fazendo com que parte dos mares das cidades que ficam nos litorais do estado sejam ameaçadas com diversos riscos. Entre todos os riscos relacionados ao fenômeno, a principal consequência está relacionada às inundações que ameaçam a infraestrutura das casas, prédios e estabelecimentos.

Além disso, os centros urbanos podem sofrer com danos voltados à habitação, à educação, aos transportes e, principalmente, aos serviços básicos de saúde dos municípios. Ainda nesse contexto, um outro problema proveniente da elevação dos níveis dos mares refere-se aos deslocamentos forçados, que podem provocar crises migratórias.

VEJA MAIS

image Aquecimento global: Nasa identifica aumento do nível dos oceanos
O levantamento da Nasa indica também uma importante alteração no padrão dos fatores contribuintes para a elevação do nível do mar.

image Alemanha, França e Reino Unido iniciam processo para impor volta de sanções ao Irã na ONU

image COP 30: Brasil pede à ONU mais verba para hospedar países em Belém
ONU chegou a pedir que o Brasil fornecesse auxílio financeiro para os países participantes da conferência, mas proposta foi negada pela organização brasileira

Lista de cidades em risco com a elevação do nível do mar até 2050

  1. Nova Orleans (EUA): projeção média de 41 cm e máxima de 46 cm;
  2. Atlantic City (EUA): projeção média de 28 cm e máxima de 34 cm;
  3. Osaka (Japão): projeção média de 27 cm e máxima de 32 cm;
  4. Boston (EUA): projeção média de 25 cm e máxima de 32 cm;
  5. Xangai (China): projeção média de 24 cm e máxima de 29 cm;
  6. Miami (EUA): projeção média de 22 cm e máxima de 27 cm;
  7. Londres (Inglaterra): projeção média de 19 cm e máxima de 26 cm;
  8. Nova Iorque (EUA): projeção média de 20 cm e máxima de 24 cm;
  9. Cidade do Cabo (África do Sul): projeção média de 19 cm e máxima de 23 cm;
  10. Hamburgo (Alemanha): projeção média de 16 cm e máxima de 26 cm;
  11. Calcutá (Índia): projeção média de 18 cm e máxima de 23 cm;
  12. Copenhague (Dinamarca): projeção média de 17 cm e máxima de 23 cm;
  13. Istambul (Turquia): projeção média de 16 cm e máxima de 23 cm;
  14. Atafona (Brasil): projeção média de 16 cm e máxima de 21 cm;
  15. Rio de Janeiro (Brasil): projeção média de 16 cm e máxima de 21 cm;
  16. Marselha (França): projeção média de 15 cm e máxima de 21 cm;
  17. Brisbane (Austrália): projeção média de 15 cm e máxima de 21 cm;
  18. Durban (África do Sul): projeção média de 15 cm e máxima de 20 cm;
  19. Incheon (República da Coreia): projeção média de 15 cm e máxima de 20 cm;
  20. Perth (Austrália): projeção média de 16 cm e máxima de 19 cm;
  21. Sydney (Austrália): projeção média de 15 cm e máxima de 20 cm;
  22. Buenos Aires (Argentina): projeção média de 15 cm e máxima de 19 cm;
  23. Nice (França): projeção média de 14 cm e máxima de 19 cm;
  24. Guangzhou (China): projeção média de 13 cm e máxima de 19 cm;
  25. Quebec (China): projeção média de 14 cm e máxima de 17 cm;
  26. Long Beach (EUA): projeção média de 13 cm e máxima de 17 cm;
  27. São Francisco (EUA): projeção média de 13 cm e máxima de 17 cm;
  28. Tóquio (Japão): projeção média de 12 cm e máxima de 18 cm;
  29. Melbourne (Austrália): projeção média de 13 cm e máxima de 17 cm;
  30. Vancouver (Canadá): projeção média de 8 cm e máxima de 12 cm;
  31. Richmond (Canadá): projeção média de 8 cm e máxima de 12 cm.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ONU

relatório

aquecimento global

elevação do nível do mar

cidades brasileiras
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

RACISMO

Racismo contra brasileiros na Argentina revolta polo aquático: 'Árbitro disse para acostumar'

O atleta responsável pela ofensa, junto do treinador do Geba, se aproximou dos brasileiros para pedir desculpas

29.08.25 9h38

Brasil

Ação no STF sobre pejotização não abrange trabalhadores de aplicativos

Situação de entregadores e motoristas tramita em outro processo

28.08.25 18h43

BASQUETE

Brasil vence a República Dominicana e vai à semifinal da Americup

Com show de Georginho, seleção brasileira superou os dominicanos por 94 a 82 e segue em busca do quinto título do torneio

28.08.25 18h39

Seleção feminina bate Porto Rico e avança em 1º do grupo no Mundial de vôlei

26.08.25 11h13

MAIS LIDAS EM BRASIL

CHOCANTE

VÍDEO: Cadáver é encontrado sentado fora de cova em cemitério público

O vilipêndio de cadáveres é considerado um crime contra o respeito aos mortos

29.08.25 8h38

CASO ADULTIZAÇÃO

VÍDEO: fãs se aglomeram na frente de presídio para ver chegada de Hytalo Santos e marido

Casal é investigado por tráfico humano e exploração de menores em conteúdos nas redes sociais, após denúncias do youtuber Felca

28.08.25 23h03

Susto!

Peão é pisoteado por touro durante montaria na Liga Nacional de Rodeio, em Barretos

Peão de 19 anos foi pisoteado por um touro de uma tonelada durante a montaria; ele foi socorrido e encaminhado ao hospital

29.08.25 9h42

REPATRIAÇÃO

Paraense que se juntou ao Estado Islâmico retorna ao Brasil após nove anos

Em abril de 2016, Karina saiu de casa dizendo que faria um trabalho da faculdade e desapareceu

27.08.25 17h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda