Pesquisa aponta que boletos e trabalho prejudicam a libido dos brasileiros; entenda

Uma pesquisa apontou que entre os principais inimigos do desejo sexual, os boletos, as contas para pagar e as longas jornadas de trabalho ocupam um lugar de destaque. O estudo, realizado pelo site Sexlog, buscava mostrar os principais fatores que colaboram para tirar a libido dos brasileiros.

De acordo com a pesquisa, para 37,75% dos entrevistados, pensar nas contas no fim do mês se mostrou o maior vilão do prazer. Logo em seguida, as preocupações com o trabalho (18,14%) e com os filhos (12,7%) aparecem no ranking. 25,95% dos entrevistados ainda citaram a falta de tempo livre como um fator determinante para a queda do desejo sexual.

Em entrevista à coluna “Pouca Vergonha”, do Metrópoles, um psicólogo especialista em relacionamentos explicou que o estresse “é inerente à vida” e é importante reconhecer as situações em que ele atrapalha a relação.

Para o especialista, a solução para isso é a comunicação. “No fim das contas, é essencial colocar para fora o que está incomodando e que a outra pessoa consiga escutar sem se sentir atacada”, explicou.