Pescadores encontram corpo boiando às margens de rio

Um corpo foi encontrado às margens de um rio, nesta segunda-feira (1º), em Manaus. O cadáver é de um homem e foi localizado por pescadores, que acionaram a polícia. As informações são do Portal do Holanda.

De acordo com a polícia, os pescadores encontraram o corpo boiando quando saíram para pescar.

Ainda de acordo com a corporação, não foi possível constatar qualquer tipo de perfuração na vítima. Ainda, o corpo não tinha nenhum documento que pudesse identificá-lo.

O caso está sendo investigado pela polícia.